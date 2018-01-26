18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Выборы 2018
ЦИК РФ и РСПП будут совместно информировать граждан о выборах президента России
Сирия эксклюзив
Сирия: «Силы Тигра» отбили у террористов новые территории у аэродрома «Абу-Духур»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: «Силы Тигра» отбили у террористов новые территории у аэродрома «Абу-Духур»

    18:06  26 Января 2018  /обновлено: 18:07  26 Января 2018
    1843

    Сирия: «Силы Тигра» отбили у террористов новые территории у аэродрома «Абу-Духур»

    Идлиб, 26 января. Сирийская арабская армия (САА) в сотрудничестве с союзными войсками, ВКС РФ и ВВС САР продолжает расширять контроль в окрестностях военного аэропорта «Абу-Духур» на юге провинции Идлиб, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    Военнослужащим САА удалось вернуть новые территории под контроль сирийского правительства. На юге провинции Идлиб от оккупации вооруженных террористических группировок освобождены населенные пункты Верида-эль-Дахир и Дар-эд-Дин аль-Нимр, что находятся к северу от освобожденного в начале этой надели аэродрома «Абу-Духур».

    Параллельно саперные подразделения армии Башара Асада продолжают зачищать территорию провинции от мин и взрывных устройств, оставленных террористами на военном аэродроме, в близлежащих городах и населенных пунктах.

    8 Фото.
    8 Фотографий

    По данным ливанского информагентства Al-Masdar, командование сирийской армии отправило подкрепление в район Идлиба, поскольку военные готовы начать новое наступление на востоке провинции.

    Военный источник в Дамаске утверждает, что отряды «Сил Тигра» выдвинулись в сторону провинции не только для помощи зачистки от террористов местности вблизи «Абу-Духур», но и на помощь в предстоящем наступлении вблизи ключевого города Серакиб. Ожидается, что в ближайшие дни «Силы Тигра» прибудут в провинцию Идлиб, чтобы обеспечить безопасность всего района до начала их новой операции.

    Напомним, что операция по освобождению стратегически важного военного аэродрома «Абу-Духур» проходила в конце прошлой недели. Территория объекта долгие годы находилась под контролем террористических группировок. В начале января 2018 элитные отряды САА «Силы Тигра» прорвали оборону боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из экстремистов аффинированной а «Аль-Каидой»1 группировки «Джебхат ан-Нусра»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ). 20 января территория «Абу-Духур» полностью перешла под контроль сирийских военных, о чем свидетельствует поднятый над базой сирийский государственный флаг.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск #саа #идлиб #силы тигра #тахрир аш-шам #хайят тахрир аш-шам #абу-духур
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин представил кандидатуру Зорькина для назначения на должность председателя КС РФ

      18:22 26 Января 2018 88
      Читать
      17:41
      Сегодня

      ФАН публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Кременчуге, где погибли 4 человека
      17:30
      Сегодня

      Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу об украинском долге перед Россией
      16:52
      Сегодня

      «Хотим, как Германия»: президент Польши в Давосе попросил у России газа на новых условиях
      16:31
      Сегодня

      Володин отреагировал на просьбу посла США о встрече с первыми лицами России
      15:59
      Сегодня

      МИД РФ оценил «богатое воображение» Госдепа после критики контрактов с Мьянмой

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7684

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5740

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21459

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40356

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5290
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

      США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

      19:12   26 Января 2018
      203
      Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

      Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

      18:10   26 Января 2018
      651
      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      15:35   26 Января 2018
      689
      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      11:12   26 Января 2018
      1467