Идлиб, 26 января. Сирийская арабская армия (САА) в сотрудничестве с союзными войсками, ВКС РФ и ВВС САР продолжает расширять контроль в окрестностях военного аэропорта «Абу-Духур» на юге провинции Идлиб, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Военнослужащим САА удалось вернуть новые территории под контроль сирийского правительства. На юге провинции Идлиб от оккупации вооруженных террористических группировок освобождены населенные пункты Верида-эль-Дахир и Дар-эд-Дин аль-Нимр, что находятся к северу от освобожденного в начале этой надели аэродрома «Абу-Духур».

Параллельно саперные подразделения армии Башара Асада продолжают зачищать территорию провинции от мин и взрывных устройств, оставленных террористами на военном аэродроме, в близлежащих городах и населенных пунктах.

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По данным ливанского информагентства Al-Masdar, командование сирийской армии отправило подкрепление в район Идлиба, поскольку военные готовы начать новое наступление на востоке провинции.

Военный источник в Дамаске утверждает, что отряды «Сил Тигра» выдвинулись в сторону провинции не только для помощи зачистки от террористов местности вблизи «Абу-Духур», но и на помощь в предстоящем наступлении вблизи ключевого города Серакиб. Ожидается, что в ближайшие дни «Силы Тигра» прибудут в провинцию Идлиб, чтобы обеспечить безопасность всего района до начала их новой операции.

Напомним, что операция по освобождению стратегически важного военного аэродрома «Абу-Духур» проходила в конце прошлой недели. Территория объекта долгие годы находилась под контролем террористических группировок. В начале января 2018 элитные отряды САА «Силы Тигра» прорвали оборону боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из экстремистов аффинированной а «Аль-Каидой»1 группировки «Джебхат ан-Нусра»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ). 20 января территория «Абу-Духур» полностью перешла под контроль сирийских военных, о чем свидетельствует поднятый над базой сирийский государственный флаг.

1 Организация запрещена на территории РФ.