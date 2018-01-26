Украинский адмирал пожаловался на миллиардные потери Киева из-за Крымского моста

Киев, 26 января. Украина лишилась около 20 миллиардов гривен за последние четыре года из-за строительства Крымского моста и потери контроля над морской зоной в районе полуострова.

Таким мнением в эфире UkrLife поделился бывший замкомандующего ВМСУ Игорь Кабаненко.

«Конечно, колоссальные потери. В исключительной морской экономической зоне, которая находится у нас за пределами Крыма, цифра получится колоссальная. Это порядка 20 миллиардов гривен за четыре года», — заявил Кабаненко.

По его словам, строительство Крымской переправы вредит портам в Бердянске и Мариуполе. Кабаненко заявил, что первый теряет 30% грузооборота, а второй — 43%.

Напомним, возведение моста через Керченский пролив является одним из самых масштабных российских транспортных проектов. Переправа, которую уже называют гордостью РФ, соединит полуостров Крым с материковой Россией.

Мост начали строить весной 2015 года, а движение автомобилей по переправе планируют открыть уже в конце текущего года. О том, что работа над реализацией проекта идет с опережением графика, в ходе прямой линии летом прошлого года заявил президент России Владимир Путин.