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Общество
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Политика
Видеодайджест новостей, вечер 26 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 26 января 2018 года

    Армия САР обнаружила схрон боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в Хомсе. В Госдуме ответили на заявление Великобритании по России.
    17:48 26 Января 2018
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    Сирийские войска обнаружили пустующий схрон боевиков «Исламского государства»1 в Хомсе

    Видеодайджест новостей, вечер 26 января 2018 года

    Сирийские войска обнаружили пустующий схрон боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в провинции Хомс, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.
    В провинции Хомс продолжаются специальные операции по зачистке региона от террористических группировок. На востоке провинции военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обнаружили пустующий штаб ИГИЛ1, большое количество вооружения и автомобилей, которые были похищены у жителей близлежащих деревень.
    На эксклюзивных кадрах ФАН можно увидеть сами укрытия боевиков в пещерах. Укрытие скрыто в пещере и было сооружено таким образом, чтобы заметить его было практически невозможно.
     

    В Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

    Видеодайджест новостей, вечер 26 января 2018 года

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия якобы может нанести удары по британской инфраструктуре и системе энергоснабжения, что приведет к «тысячам и тысячам» жертв. Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН заявление британского министра.
    «Великобритания в очередной раз ищет врага в нашей стране, России. Цель — оправдание выработки национальной военной стратегии, которая будет носить наступательный характер. Это первое. Это попытка посеять в глазах жителей Великобритании страх по отношению к России и лоббирование интересов военно-промышленного комплекса. А вообще, у британцев фантазии нет предела», — сказал депутат.
     

    Марк Захаров: Никто из кандидатов не может сравниться с Путиным

    Видеодайджест новостей, вечер 26 января 2018 года

    Народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Марк Захаров снял в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что по его мнению, у президента России Владимира Путина, который идет на новые выборы как самовыдвиженец, нет реальных конкурентов.
    «Я буду голосовать за Владимира Путина. Он превосходит всех остальных, никто из новых кандидатов не может как-то с ним всерьез сравниться», — сказал Захаров.
     

    Киссинджер сделал заявление о членстве Украины в НАТО и отношениях с Россией

    Видеодайджест новостей, вечер 26 января 2018 года

    Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украину не следует включать в НАТО. Соответствующее мнение прозвучало на слушаниях комитета сената США по обороне.
    «Я выскажу непопулярную точку зрения: не слишком мудро пытаться включить Украину в НАТО, но и невозможно позволить быть ей сателлитом России», — заявил американский политик.
    Последние несколько лет власти Киева пытаются добиться вступления Украины в НАТО. Новая доктрина страны предусматривает, что к 2020 году Украина должна иметь вооруженные силы, сопоставимые с силами стран НАТО.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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