Сирийские войска обнаружили пустующий схрон боевиков «Исламского государства»1 в Хомсе Федерального агентства новостей в Сирии. Сирийские войска обнаружили пустующий схрон боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в провинции Хомс, передает корреспондентв Сирии. В провинции Хомс продолжаются специальные операции по зачистке региона от террористических группировок. На востоке провинции военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обнаружили пустующий штаб ИГИЛ1, большое количество вооружения и автомобилей, которые были похищены у жителей близлежащих деревень. На эксклюзивных кадрах ФАН можно увидеть сами укрытия боевиков в пещерах. Укрытие скрыто в пещере и было сооружено таким образом, чтобы заметить его было практически невозможно.

В Госдуме ответили на заявление Великобритании по России Гэвин Уильямсон заявил, что Россия якобы может нанести удары по британской инфраструктуре и системе энергоснабжения, что приведет к «тысячам и тысячам» жертв. Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин Министр обороны Великобританиизаявил, что Россия якобы может нанести удары по британской инфраструктуре и системе энергоснабжения, что приведет к «тысячам и тысячам» жертв. Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне прокомментировал ФАН заявление британского министра. «Великобритания в очередной раз ищет врага в нашей стране, России. Цель — оправдание выработки национальной военной стратегии, которая будет носить наступательный характер. Это первое. Это попытка посеять в глазах жителей Великобритании страх по отношению к России и лоббирование интересов военно-промышленного комплекса. А вообще, у британцев фантазии нет предела», — сказал депутат.

Марк Захаров: Никто из кандидатов не может сравниться с Путиным Марк Захаров снял в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что по его мнению, у президента России Владимира Путина, который идет на новые выборы как самовыдвиженец, Народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»снял в интервьюзаявил, что по его мнению, у президента России, который идет на новые выборы как самовыдвиженец, нет реальных конкурентов «Я буду голосовать за Владимира Путина. Он превосходит всех остальных, никто из новых кандидатов не может как-то с ним всерьез сравниться», — сказал Захаров.

Киссинджер сделал заявление о членстве Украины в НАТО и отношениях с Россией Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украину не следует включать в НАТО. Соответствующее мнение прозвучало на слушаниях комитета сената США по обороне. «Я выскажу непопулярную точку зрения: не слишком мудро пытаться включить Украину в НАТО, но и невозможно позволить быть ей сателлитом России», — заявил американский политик. Последние несколько лет власти Киева пытаются добиться вступления Украины в НАТО. Новая доктрина страны предусматривает, что к 2020 году Украина должна иметь вооруженные силы, сопоставимые с силами стран НАТО.

1 Организация запрещена на территории РФ.