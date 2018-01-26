Саакашвили отправили под ночной домашний арест

Киев, 26 января. Апелляционный суд Киева вынес постановление о «ночном» домашнем аресте для опального политика Михаила Саакашвили. Кроме того, экс-губернатор Одесской области будет обязан носить электронный браслет.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны гособвинения. В постановлении уточняется, что мера пресечения для Саакашвили избрана в виде домашнего ареста с 22.00 до 07.00 с обязательством носить электронный браслет, уточняет УНН.

Напомним, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве. Его обвиняют в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности.

Сам политик накануне заявил, что дело против него было заведено из-за показаний двух человек, которым в СБУ дали клички Заяц и Волк.

«Как вы помните, дело против меня было основано на показаниях двух агентов СБУ, которым служба барыг Украины дала клички Заяц и Волк. Сегодня я был вызван в Печерский суд для допроса Волка», — сообщил он.

При этом он тут же добавил, что в итоге допрос был перенесен на 7 февраля.