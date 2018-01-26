«Только русские так могут»: иностранцы пришли в восторг от авиаконвейера ВКС РФ на автотрассе

Вашингтон, 26 января. Иностранные пользователи соцсетей пришли в восторг от «невероятной маневренности» тяжелых истребителей ВКС РФ. Видеозапись «авиационного конвейера», организованного российскими пилотами, опубликовал информационный портал Brinkwire.

Действия экипажей Су-34 и Су-30М2, которые так впечатлили иностранцев, были сняты в ходе недавних учений подразделения 4-й Краснознаменной армии Воздушно-космических сил Южного военного округа.

На кадрах записи можно видеть, как летчики отрабатывают взлет и посадку на автотрассе. При этом самолеты лишь слегка касаются асфальта, а потом вновь взлетают в небо.

Специалисты Brinkwire особо отмечают, что посадку конвейерным способом еще никто еще не пытался сделать на таком узком участке дороги. Кроме того, В истории ВКС РФ это была первая посадка тяжелых истребителей на автотрассу.

«Только русские так могут. Да поможет нам Бог, если нам когда-нибудь придется сражаться с ними», — пишет в комментариях local werewolf. Однако другой участник обсуждения поспешил расстроить его, заявив, что «Бог не поможет».

Аналогичную точку зрения выразил и Ralph A. Wolf, заметив, «американские пилоты-трансгендеры никогда не смогут повторить это».

В обсуждениях ролика иностранцы вспомнили и об антироссийской риторике киевских властей. Так, Dave S с сарказмом написал, что Украина может не бояться, поскольку на ее дорогах «слишком много выбоин».