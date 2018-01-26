Баринов: Идти на президентские выборы нужно прежде всего из уважения к самому себе

Москва, 26 января. Народный артист России, снявшийся в более 150 фильмах, прославившийся ролями в Малом театре, и самый известный болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов считает, что голосовать не будет только тот, кому наплевать на себя. А избранный президент будет новым, даже если это будет Владимир Путин.

Валерий Александрович верит в тайну голосования, поэтому отказывается обсуждать своего кандидата. Но утверждает, что знает его и верит ему.

— По вашему мнению, почему необходимо прийти на выборы президента 18 марта 2018 года и как вы относитесь к их бойкоту?



— Понимаете, если вам дано какое-то право, то им надо воспользоваться. Если вам наплевать на себя, как на личность, тогда можно этим правом и не пользоваться. Вообще сказать «Да, я никто, не пойду туда, так как я — песчинка, ноль». Идти нужно прежде всего из уважения к самому себе. Я должен воспользоваться тем правом, которое мне предоставлено в этом государстве.



— А вы уже определились со своим выбором?



— Да, конечно. Список кандидатов большой, но мне любопытно, как этот человек поведет себя в новой ситуации.

— В какой новой ситуации?



— Любой человек, который будет выбран, это будет новый президент наш. Даже если выберут Путина. Он будет новым президентом. Предпочтение я отдаю человеку, которого я немножко знаю и в которого я верю. Но кто это будет — секрет. У нас есть тайна голосования, давайте не будем ее нарушать.