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Россия
В НАО рассмотрят предложения по поддержке оленеводства по поручению Путина
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    В НАО рассмотрят предложения по поддержке оленеводства по поручению Путина

    17:40  26 Января 2018  /обновлено: 17:42  26 Января 2018
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    В НАО рассмотрят предложения по поддержке оленеводства по поручению Путина

    Нарьян-Мар, 26 января. В рамках Года оленеводства в Ненецком автономном округе продолжается формирование плана мероприятий и инициатив. По данным Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, в настоящее время более 120 предложений поступило в оргкомитет от органов власти региона, частных лиц, семейных (родовых) общин, оленеводческих хозяйств. В план будут включены наиболее интересные из низ. 

    Кроме того, будет проведен финансовый просчет утвержденных предложений в части соотношения с возможностями окружного бюджета.

    Летом 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству подготовить предложения по поддержке оленеводства. Глава кабмина Дмитрий Медведев был назначен ответственным за исполнение поручения.

    Согласно предварительному анализу поступивших предложений, от оленеводческих хозяйств поступило больше всего инициатив. Так, они предложили провести мероприятия по улучшению их материально-технической базы. Имеется в виду приобретение необходимой техники и оборудования для переработки продукции, строительство новых кораблей и убойных пунктов. Также поступили предложения о внесении изменений в закон об оленеводстве и принятии закона округа о сельском хозяйстве.

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #оленеводство
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