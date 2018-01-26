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Украина
ФАН публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Кременчуге, где погибли 4 человека
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    ФАН публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Кременчуге, где погибли 4 человека

    17:41  26 Января 2018  /обновлено: 17:42  26 Января 2018
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    ФАН публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Кременчуге

    Кременчуг, 26 января. Накануне в украинском городе Кременчуг произошла авиакатастрофа — разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились четыре человека. Федеральное агентство новостей публикует фото с места падения воздушного судна.

    Вертолет, принадлежащий компании «Украинские вертолеты», осуществлял учебно-тренировочный полет в районе Молодежный. Пилоты проходили курс подготовки по системе ночного видения. На Полтавщину прибыло три экипажа, чтобы налетать по 10 ночных часов. По предварительным данным, Ми-8 врезался в телевизионную башню, упал и загорелся. Инцидент произошел около 7 часов вечера.

    ФАН публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Кременчуге

    «Был туман и, наверное, вертолет задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов», — рассказала жительница Кременчуга Елена. 

    По другой версии, вертолет мог врезаться в ЛЭП. После аварии два населенных пункта — Кахновка и Петровка остались без электричества. На месте происшествия побывали мэр Кременчуга Виталий Малецкий, начальник городской полиции Виталий Ботвина, исполняющий обязанности прокурора Богдан Ольховский.

    ФАН публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Кременчуге

    Известно, что причины аварии будет расследовать специальная комиссия, которую направят из Киева. Правоохранительные органы могут открыть уголовное дело по статье 276 УК Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта». Согласно этой статье виновных могут приговорить к трем годам лишения свободы, однако все четыре человека, находящиеся на борту, погибли.

    ФАН публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Кременчуге

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    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #ми-8 #авиакатастрофа #фото #кременчуг #полтавщина
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