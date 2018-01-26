Выборы президента 2018: Титов планирует сдать подписи в ЦИК 30 января

Москва, 26 января. Глава Партии роста бизнес-омбудсмен Борис Титов планирует сдать подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах президента РФ в Центризбирком 30 января. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тридцатого января несем подписи в ЦИК», — сказали в аппарате партии.

На прошлой неделе в Москве состоялась пресс-конференция Бориса Титова, в ходе которой он сообщил, что в его поддержку собрано 100 тысяч подписей, которые необходимы для регистрации кандидатом на выборах президента РФ.

Напомним, выборы президента в России состоятся 18 марта. Предвыборная кампания стартовала в декабре 2017 года. Действующий президент России Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца. 22 января в избирательном штабе Путина заявили о завершении сбора подписей в поддержку его кандидатуры. Путину как самовыдвиженцу необходимо предоставить в ЦИК 300 тысяч подписей, однако в его поддержку на выборах было собрано более 1,6 миллиона подписей.