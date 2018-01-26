Кожевникова изучила программы кандидатов и объяснила, почему нужно идти на выборы-2018

Москва, 26 января. Известная актриса и политик Мария Кожевникова поделилась своими ожиданиями от выборов-2018, а также объяснила, почему нельзя их бойкотировать.

Кожевникова в прошлом была депутатом Государственной думы. Она — очень занятой человек. В частности, артистка воспитывает троих маленьких сыновей, однако находит время для изучения программ кандидатов в президенты России.

Кожевникова убеждена, что идти на выборы-2018 необходимо всем. О том, кого стоит сохранить в правительстве при новом президенте, что ее не устраивает в существующей системе образования и кто справился со своей задачей, несмотря на критику, она рассказала в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

— Как вы относитесь к идее бойкота выборов президента?

— Я ко всему отрицательному отношусь отрицательно. Бойкот — это ничего, это пустота. Я не за пустоту, я за то, чтобы люди высказывали свое мнение, чтобы шли, голосовали. Сейчас есть много различных кандидатов — на любой вкус и цвет. Есть разнообразие. Не два и не три кандидата, как было раньше. Да и вообще необходимо высказать свою позицию. Те люди, что остаются в стороне, вот пускай там и остаются и больше к этой теме не возвращаются. Позиция «я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не хочу» — разрушающая.

— Вы уже определились со своим выбором или еще просматриваете кандидатов?

— Я еще не все программы просмотрела. Конечно, я поддерживаю нашего президента Владимира Владимировича Путина, но мне на самом деле интересны программы многих. Я интересуюсь, смотрю, читаю. Слежу за тем, как идут люди к выборам. Мне интересны все кандидаты.

— В кинематографе вы видите прогресс по сравнению с теми годами, когда только начинали сниматься?

— Вижу и позитивные, и отрицательные моменты. И так как у меня еще есть опыт работы в Государственной думе, могу сказать, что нам много еще чего надо делать, делать и делать. Основное — это человеческий фактор, от которого очень многое зависит. Я столкнулась с этим будучи депутатом. Когда люди на местах принимают какие-то свои собственные решения, не зная закона, либо просто не исполняют его.

— Примеры можете привести?

— У меня было очень много обращений, когда люди вынуждены были доказывать свою инвалидность. Ведь понятно — рука или нога не отрастет, а люди должны это доказывать на очередной комиссии. Это же издевательство над людьми. И у нас таких вещей очень и очень много. А люди, которые принимают решения, иногда просто хотят взятки или просто плохо работают. Это усложняет жизнь. Я вижу улучшения, но мне бы хотелось, чтобы их было больше.

— А если вернуться к кино?

— У нас за последнее время один большой прогресс: «Движение вверх» собрало более двух миллиардов (кассовый сбор. — Прим. ФАН). Это первое российское кино, которое перешагнуло планку двух миллиардов. И хоть нашего министра (министра культуры Владимира Мединского. — Прим. ФАН) часто ругают, и я его часто ругала, но в данном случае его системная работа и не на один день, а с перспективой дала свой результат. Есть очень много позитивных моментов в плане кинематографа и в плане культуры. Строительство новых кинотеатров в деревнях, селах и так далее. Но хотелось бы, чтобы это было другим темпом — быстрее. Да и чтобы деньги никуда не «утекали».

— А кроме культуры, что вас беспокоит?

— Я не понимаю, что происходит сейчас с нашим образованием. Я мама троих сыновей, многодетная мама, поэтому все то, что происходит с образованием, вводит меня в ужас. Когда, например, в детском саду детей теперь не обучают. Я очень уважаю как умного человека Андрея Фурсенко, но когда он был министром образования, казалось, что хуже не будет. Когда его поменяли, думала, сейчас придет человек, который возьмет все хорошее от советского образования — там было много хорошего — и модернизирует его. Но стало еще хуже.

— Чего ждете от выборов?

— Я очень надеюсь на новое правительство, которое будет собрано после выборов. Но и в этом правительстве есть такие министры, которые должны остаться. Такие, как Шойгу (министр обороны — Прим. ФАН), Лавров (министр иностранных дел. — Прим. ФАН). Это «капитальные стены» дома, а их нельзя сносить, чтобы дом не рухнул. Но многое надо поменять.