Выборы-2018: Сурайкин намерен передать подписи в ЦИК 31 января

Москва, 26 января. Кандидат в президенты России Максим Сурайкин, который выдвигается от партии «Коммунисты России», намерен передать подписи в Центризбирком 31 января.

«Мы решили 31 января пойти. Точное время не знаю, но думаю, это будет где-то в середине дня», — отметил он.

В беседе с РИА Новости политик рассказал, что его штаб собрал 170 тыс. подписей в поддержку кандидата.

Напомним, что президентские выборы состоятся в России 18 марта. Для регистрации кандидата от непарламентской партии необходимо собрать минимум 100 тыс. подписей в разных регионах России. Для регистрации кандидата-самовыдвиженца нужно собрать 300 тыс. подписей. Такое число подписей, в частности, необходимо было собрать президенту РФ Владимиру Путину, который решил баллотироваться на четвертый срок, однако российский лидер уже собрал свыше миллиона подписей.