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Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу об украинском долге перед Россией
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    Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу об украинском долге перед Россией

    17:30  26 Января 2018  /обновлено: 17:30  26 Января 2018
    9430

    Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу об украинском долге перед Россией

    Лондон, 26 января. Апелляционный суд Англии завершил открытые слушания по делу об украинском долге перед Россией.

    В рамках процесса Киев пытается оспорить решение Высокого суда Лондона, обязавшего Минфин Украины выполнить свои обязательства по еврооблигациям перед российской стороной.

    По итогам слушаний председательствующая судью поблагодарила стороны за предоставленную информацию. Суд продолжит рассматривать дело до 5 февраля 2018 года.

    Ранее юристы сообщали, что рассмотрение данного дела может занять около трех месяцев.

    Напомним, что Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона еще в марте 2017 года и выиграл его. Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме 3 млрд долларов, а также сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 млн долларов, а также проценты по обеим суммам.

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    Автор: Алексей Громов
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    #россия #суд #украина #англия
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