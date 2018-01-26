В Киеве назвали Булгакова, Высоцкого и Цоя «щупальцами русского мира»

Киев, 26 января. Директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что писатель Михаил Булгаков, актер и певец Владимир Высоцкий и музыкант Виктор Цой являются «щупальцами русского мира», благодаря которым Москва пытается втянуть Украину в общее культурное пространство.

Таким мнением Вятрович поделился на своей странице в Facebook.

«Не все щупальца «Русского мира» так отвратительны и очевидны... Некоторые более симпатичны, изысканны и респектабельны, но одинаково опасны. «Ирония судьбы», «Восьмое марта», Булгаковы, Пугачевы, и даже Высоцкий и Цой в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и способы его воспроизведения. И именно культура — это фундамент, на котором каждый империализм возводит храм своего величия», — написал Вятрович.

Пользователи социальных сетей не оценили рассуждение Вятровича, в комментариях ему напомнили, что главе института национальной памяти должно быть стыдно писать имя прославленного писателя Булгакова, родившегося в Киеве, с маленькой буквы. Украинцы намекнули Вятровичу, что настоящие щупальцы, тянущие Украину назад, стоит искать в Раде.

Отметим, это далеко не первое одиозное заявление главы института национальной памяти Украины. Как напоминает «Свободная Пресса», ранее он заявил, что годы пребывания Украины в составе СССР стоит рассматривать как «оккупацию».

Комментируя заявление Вятровича, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отметил, что «Украина продолжает копать себе историческую яму».