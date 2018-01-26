Сирия: курды обвиняют Россию в действиях Турции, пока США молча стравливают своих союзников — эксперт

Турецкие силы продолжают штурмовать кантон Африн на северо-западе Сирии, занимаемый курдскими бойцами Отрядов народной самообороны (YPG). Согласно данным официальной Анкары, по состоянию на шестой день кампании «Оливковая ветвь» потери в рядах YPG составляют уже почти 350 бойцов убитыми. Очевидно, они продолжат расти, поскольку Турция намерена полностью выдавить курдов из приграничных районов — так, Эрдоган сегодня заявил о подготовке антикурдской операции и в районе города Манбидж на северо-востоке от Алеппо.

Между тем некоторые западные СМИ, а также сами курды заявили, что российская сторона должна была воспрепятствовать действиям Анкары, однако не сдала этого. Информационный орган Иракского Курдистана портал Rudaw подчеркнул, что РФ якобы также должна нести ответственность за удары вооруженных сил Турции. При этом надо отметить, что представители командования YPG и члены местного совета курдов сами отвергли единственный план, способный остановить военные действия в Африне, — передачу анклава в ведение правительства Башара Асада, что было предложено российским Центром по примирению враждующих сторон. Об этом Федеральное агентство новостей (ФАН) писало ранее.

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом ФАН выразил недоумение в связи с таким положением дел на северо-западе САР. По его мнению, обвинять Россию в бездействии глупо. Он заметил, что попытаться каким-то образом урегулировать конфликт должны были, прежде всего, США, ведь Турция является членом НАТО, а курды, в свою очередь, пользуются всесторонней поддержкой американцев.

«Очень лукавое заявление, ведь как бы там ни было, но Анкара — это по-прежнему часть НАТО, а потому повлиять на нее может, прежде всего, союзник по этому блоку, а не Россия. У них совместная система вооружения, и, кроме того, именно американская, а не российская база находится в Турции. В военном отношении Турция интегрирована в единый блок с западной Европой и Соединенными Штатами, поэтому военная активность данной страны — это вопрос НАТО, а никак не России», — подчеркнул эксперт.

Российскую сторону еще и потому нельзя обвинить в бездействии, что она, в отличие от США, не бездействует. Наши дипломаты вели переговоры, предлагая реальный вариант того, как можно разрешить конфликт мирным способом. Между тем подразделения военной полиции РФ, которые отошли в район города Тель-Рифат к востоку от Африна, обеспечивают безопасный выход для мирного населения, стремительно покидающего территорию кантона. По мнению политолога, бездействует в данной ситуации как раз Вашингтон, стратегические союзники которого схлестнулись в ожесточенной битве.

«США не будут занимать в этом вопросе ни позицию курдов, ни позицию Анкары. Им выгоден данный конфликт, они могут влиять и на одну, и на другую сторону: осуществлять поставки оружия, финансовую поддержку, провоцировать политическую дестабилизацию. Американцы, напротив, постараются создать условия, при которых обе стороны будут ориентироваться в первую очередь на политические предложения из Вашингтона. Поэтому Соединенным Штатам мирное решение конфликта не выгодно ни с какой точки зрения, и они ничего не будут делать для его урегулирования», — убежден Дмитрий Солонников.

Он также добавил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от выбора курдов: решат ли они продолжать политические игры вместе с США или наконец поймут необходимость ведения диалога и сотрудничества с правительством САР.