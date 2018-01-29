Сирия: в старом Хомсе после реконструкции заработал старейший рынок Нур Аль-Кабир

Хомс, 29 января. Федеральное агентство новостей продолжает показывать мирные процессы в Сирии. Корреспондент агентства в Сирии побывал рынке Нур Аль-Кабир в старом городе Хомса и пообщался с местным населением о мирной жизни, войне и восстановлении экономики страны.

Долгое время рынок Нур Аль-Кабир находился в разрушенном состоянии из-за ожесточенных боев в Хомсе. После того, как в город вернулась мирная жизнь и стабильность, территория одной из старейших торговых площадей была восстановлена, и сегодня на прилавках вновь можно увидеть изобилие товара. На эксклюзивных кадрах ФАН можно видеть прогуливающихся вдоль рынка жителей, секции с одеждой и женскими головными уборами. В другой части рынка расположились отделы с посудой и продуктами: медом, консервами и многим другим.

«Мы находимся в крытом рынке, здесь до недавнего времени все было разрушено, — рассказал корреспонденту ФАН один из посетителей. — Слава Аллаху, все реконструировали. Спасибо нашей армии за то, что возвратили спокойствие и мир».

«Мы находимся в магазине «Хзам», где продаются шали и платки на рынке Нур Аль-Кабир. Этот рынок один из старейших, — говорит хозяин магазина. — Благодаря армии, союзникам и друзьям мы вот так смогли переродиться. Рынок возродился из руин, тех руин, которые нам оставили террористы. Все возобновляется — активная жизнь, работа».

Мужчина также подчеркнул, что территория крытого рынка является охраняемой археологической зоной.

«Рынок Нур Аль-Кабир и Cтарый Хомс - это все история Хомса, здесь ее истоки, — рассказал мужчина. — Хочу еще раз поблагодарить нашу армию, которая позволила нам начать снова работать. Хочу поблагодарить всех союзников, которые нас довели до этого счастливого момента. Спасибо всем благотворительным организациям, которые нас поддерживали, спасибо нашей стране и ее правительству. Спасибо нашим союзниками — России, Ирану и «Хезболле».

Несмотря на то, что здания Хомса сильно повреждены обстрелами террористов, люди уже не боятся выходить из своих домов. Матери спокойно гуляют со своими детьми.