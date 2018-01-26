Президент Польши в Давосе заявил о необходимости налаживать диалог с Россией

Давос, 26 января. Президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил о необходимости соблюдения равновесия в отношениях с Россией.

«Мы должны стараться соблюсти равновесие, потому что это есть наш сосед», — подчеркнул Дуда.

Кроме того, он указал на необходимость налаживания диалога с Москвой на первичном уровне.

«Мы должны создать диалог на низовом уровне и одновременно добиваться уважения для международного права», — заявил польский лидер.

Напомним, в декабре минувшего года президент РФ Владимир Путин также призвал Варшаву отказаться от использования антироссийской риторики.

«Мне кажется, что российско-польские отношения уже важнее, чем просто текущая внутриполитическая борьба в Польше между различными силами, которые используют в этой борьбе какой-то антироссийский фактор», — подчеркнул российский лидер.

О необходимости сохранения дипломатических контактов Варшавы и Москвы заявил сегодня и глава МИД Польши Яцек Чапутович. По его словам, делать это необходимо, несмотря на все противоречия, существующие в отношениях Варшавы и Москвы. Об этом он заявил в распространенном в пятницу интервью радио Wnet.

При этом премьер страны Матеуш Моравецкий в преддверии визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Варшаву признал, что Польша пытается использовать Штаты для давления на российский «Газпром», пишет «Свободная пресса».