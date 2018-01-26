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Командующий Центральным округом Росгвардии получил личный штандарт
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    Командующий Центральным округом Росгвардии получил личный штандарт

    16:53  26 Января 2018  /обновлено: 16:55  26 Января 2018
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    Командующий Центральным округом Росгвардии получил личный штандарт

    Москва, 26 января. Начальник Главного штаба войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Ченчик вручил личный штандарт командующему Центральным округом Росгвардии генерал-полковнику Игорю Голлоеву.

    Голлоев сменил на этом посту командующего округом генерал-полковника Павла Дашкова, который возглавил Северо-Западный округ Росгвардии.

    В торжественной церемонии также приняли участие заместитель представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко, министр правительства Москвы Владимир Черников, а также представители силовых структур и духовенства.

    В ходе церемонии начальник Главного штаба Росгвардии выразил уверенность, что Игорь Голлоев будет приумножать славные традиции Центрального округа и обеспечивать успешное выполнение поставленных перед ним задач, отметив, что новый командующий Центральным округом Росгвардии обладает необходимыми для этого качествами и опытом.

    Командующий Центральным округом Росгвардии получил личный штандарт

    В свою очередь Голлоев поблагодарил руководство Росгвардии за доверие, пообещав с честью и достоинством нести штандарт командующего, а также приумножать славу и традиции Центрального округа.

    Напомним, Федеральная служба войск национальной гвардии России была образована указом президента РФ Владимира Путина в апреле 2016 года. Росгвардия сформирована на базе внутренних войск МВД, в нее были включены все части и соединения, которые ранее были частью этого ведомства.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #москва #росгвардия #штандарт #голлоев #центральный округ
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