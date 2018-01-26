Названы лучшие режиссеры, которых несправедливо обделили «Оскаром»

Лондон, 26 января. Несмотря на престиж премии «Оскар», решение жюри американской киноакадемии часто подвергается критике, когда награды лишаются объективно сильные фильмы.

Британское издание The Guardian в преддверии награждения лучших картин 2017 года составило топ-20 самых известных фильмов, актеров и режиссеров, которые были достойны «Оскара», однако так его и не получили.

Первое место занял знаменитый Альфред Хичкок. Его фильм «Спасательная шлюпка» в 1945 году обошел мюзикл «Идти своим путем», а фильм «Психо» в 1961 году проиграл «Квартире» Билли Уайлдера.

На втором место оказался Стэнли Кубрик. Ни «Космическая Одиссея», ни «Заводной апельсин» не были удостоены золотой статуэтки, хотя были очень сильными картинами. Третью строчку занимает «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса, который многие называют лучшим фильмом всех времен. Однако лента получила приз только за лучший сценарий, проиграв в номинации «лучший фильм» семейной саге «Как зелена была моя долина», сообщает Телеканал 360.

Последние строчки рейтинга занимают фильм «Английский пациент», «Любовь» Михаэля Ханеке, режиссер Рэнда Хейнс и «Инопланетянин» Стивена Спилберга.