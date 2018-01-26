Сирия, 26 января. «Нусра»*** понесла серьезные потери в результате боевого вылета ВКС РФ И ВВС Сирии в районе шоссе Идлиб — Хама. Террористы «спящих ячеек» ИГ1 были арестованы в Ираке. Под ударами ВВС Турции погибли семь мирных жителей в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: вместе с ВВС САР провели массированные воздушные атаки в районе магистрали Идлиб — Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции исламистов в Восточной Гуте Дамаска; открыли огонь по укрепрайонам «Нусры» на севере провинции Латакия; обнаружили склад боеприпасов ИГ на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: попыталось атаковать позиции САА в районе города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре; потеряло двух ИГИЛовцев в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): продолжает вести бои с курдами в горах Джебель Барсайя на севере Африна.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВКС РФ в северной части провинции Хама.

Курды: оказались под ударами турецких ВВС близ населенного пункта Халил Кулку в Африне; обстреляли деревню Ар-Рихания в Турции.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска возобновились ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами антиправительственных группировок «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман», выступающими совместно. Как передает военный источник в социальной сети Twitter (saqbani1972adam), правительственные подразделения провели ракетный обстрел опорных пунктов боевиков в районе Айн-Тарма. Информация о нанесенном радикалам уроне в настоящий момент уточняется.

Провинция Латакия

В северной части Латакии вновь отмечаются боестолкновения между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Информационное агентство Damascus Now сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по военным объектам боевиков возглавляемой «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» в районе Туркоманских гор. Напомним, вооруженные стычки в данном районе происходят нечасто, поскольку практически весь регион находится под контролем армии САР, вследствие чего здесь сохраняется достаточно стабильная обстановка. Однако в последнее время противники начали укреплять свои позиции, готовясь к грядущим перестрелкам.

Провинция Алеппо

Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, турецкие войска совместно с отрядами Сирийской свободной армии (ССА) ведут бои на подступах к горной гряде Джебель Барсайя. Ранее сообщалось, что союзникам удалось отбить у Отрядов народной самообороны (YPG) несколько высот, продвинувшись на юг, однако ожесточенные столкновения все еще продолжаются. Последние две атаки сил Турции были отбиты. Также противостояние отмечается в районе поселений Раджу, где ССА пытаются прорвать оборону курдов, и Аль-Маабата, где под ударами турецких солдат погибли семь мирных жителей. Об этом сообщает военный источник в сети Facebook (Miscellaneous). ВВС Турции тем временем осуществляют боевые вылеты в районе населенного пункта Халил Кулку.

В свою очередь «демократическая армия» обстреляла деревню Ар-Рихания, расположенную на территории Турецкой Республики, передает Twitter-канал (shahed_alep). О возможных пострадавших среди мирного населения не сообщается.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передают корреспонденты информационного портала Damascus Now, Сирийская арабская армия (САА) обнаружила крупное хранилище оружия и боеприпасов, ранее принадлежавшее террористам «Исламского государства», к северу от города Абу Кемаль близ сирийско-иракской границы.

Тем временем боевики, все еще скрывающиеся на территориях Сирийской пустыни, вновь предприняли попытку нападения на контрольно-пропускные пункты армии САР. Атака была отбита. По данным информагентства Al Masdar News, многие из нападавших были уничтожены или получили ранения. Военные эксперты утверждают, что подобная активность бывших ИГИЛовцев связана с тем, что часть войск Сирийской арабской армии (САА) была передислоцирована в провинцию Идлиб, где ведется широкомасштабное наступление правительственных сил.

Провинция Идлиб

Российские и сирийские военные самолеты провели массированные воздушные атаки позиций террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» в южной части региона. Множество точечных авиаударов союзников пришлись по подземным укрытиям и траншеям радикалов, расположенным в районе магистрали Идлиб — Хама. Союзная авиация провела боевые вылеты в районе населенного пункта Маарет Ан-Нуман, уничтожив при этом нескольких радикалов. Кроме того, ударам подверглись опорные пункты исламистовблиз городов Аль-Латамина и Кафр Зета на севере Хамы.

На западе Идлиба, согласно сведениям агентства новостей Damascus Now, продолжаются взаимные обстрелы между боевиками «Джебхат Ан-Нусры»1 и Сирийской арабской армией (САА). Противостояние разворачивается недалеко от населенного пункта Джиср Аш-Шугур.

Ирак

Новостной портал Al Sumaria News сообщает, что вооруженные силы Ирака арестовали двух боевиков «Исламского государства», скрывавшихся на востоке провинции Салах Эд-Дин в городе Туз-Хурмату. Отмечается, что операция была осуществлена после получения точных разведданных. Задержанные ИГИЛовцы были доставлены в следственный комитет для проведения допроса. Напомним, в прошлом месяце премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади объявил о том, что ИГИЛ1 было уничтожено как военизированное формирование, однако верные идеологии группировки боевики, которым удалось скрыться, все еще проводят подпольные операции в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)