Давос, 26 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Сирии и Ираке освобождены почти 100% территорий, которые ранее контролировали боевики запрещенной в России организации ИГ1.

Об этом американский лидер рассказал, принимая участие во Всемирном экономическом форуме, проходящем в Давосе.

«Коалиция по борьбе с ИГ вернула под контроль почти 100% территорий, ранее удерживаемых этими убийцами в Ираке и Сирии», — цитирует Трампа ТАСС.

Отметим, американская сторона уже не впервые приписывает себе заслуги сирийских и российских военных, слаженная работа которых внесла наибольший вклад в разгром ИГ на большей части территории Ближнего Востока.

Мировое сообщество признает, что скорый окончательный разгром ИГ в Сирии, о котором президент России Владимир Путин рассказал еще в конце прошлого года, посетив базу ВС РФ «Хмеймим», стал возможен исключительно благодаря своевременному и решительному участию России в борьбе с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.