За полгода в «Спартаке» Максимович заработает около 1 млн евро

Санкт-Петербург, 26 января. Новичок «Спартака» Никола Максимович, взятый в аренду у итальянского футбольного клуба из Неаполя «Наполи», за полгода в московском клубе заработает около 1 млн евро.

По информации Федерального агентства новостей, серб не сможет помочь красно-белым в Лиге Европы, поскольку «Наполи» занял третье место в группе Лиги чемпионов и выступит в 1/16 второго по значимости клубного трофея континента.

В текущем сезоне на счету Максимовича 4 матча во всех турнирах. Опция выкупа в контракте между клубами не предусмотрена.