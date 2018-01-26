Трамп заявил, что борьба с ИГ еще не завершена

Вашингтон, 26 января. Американский президент Дональд Трамп заявил, что борьба с «Исламским государством»1 (террористическая организация запрещена в России), еще не завершена.

Президент США Дональд Трамп заявил, что борьба с террористами ИГ1 еще не окончена. По его словам, антитеррористическая коалиция отбила «почти 100% территорий», которые ранее находились под контролем боевиков в Сирии и Ираке. Такое заявление он сделал на площадке экономического форума в Давосе.

«Но борьба и работа должна быть продолжена, чтобы сохранить наши достижения», — подчеркнул американский лидер.

Напомним, что антитеррористическая коалиция действовала в Сирии без специального мандата от Дамаска. Сирийские власти раскритиковали коалицию во главе с США, назвав их действия агрессией. Россия является единственной страной, которая с 2015 года ведет борьбу с ИГ по просьбе правительства Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.