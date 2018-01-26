Клинцевич назвал Давос «местом мирового лицемерия» после выступлений Трампа и Сороса

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал резонансные заявления, сделанные представителями США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Перед своим выступлением на форуме в Давосе президент США Дональд Трамп заявил вдруг, что не только Америка великая, но все — великие, проявив тем самым небывалое миролюбие. Однако известный американский финансист Джордж Сорос в Давосе назвал Россию примером «различной формы диктатур и мафиозных государств», которому Трамп хотел бы подражать, но не может из-за сопротивления демократического общества и сил основных ведомств страны, пишет «Газета.ru».

«Мы все понимаем, что Давос — это крупнейший международный экономический форум, но это и крупнейшее место мирового лицемерия и парад, скажем так, специальных проектов. Все это наглядно и красиво демонстрируется», — сказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, выступая в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, говоря о Давосе и экономике, не стоит забывать, что через несколько дней будет опубликована новая американская ядерная стратегия, и американские ученые накануне неспроста перевели стрелки «часов Судного дня» на 30 секунд вперед. Как отметил первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности, США сами создают условия для приближения ядерной катастрофы, сами нагнетают обстановку, а другие государства вынуждены кормить свою армию, чтобы не кормить чужую.

«Американцы допустили вещи, которые на бытовом уровне показывают людям, как балансирует мир, насколько он хрупок. А Сорос приехал в Давос и определил ключевое звено мирового зла. Он назвал Россию. Сорос — человек, который живет на деньги спецслужб и закрытых организаций», — объяснил сенатор.

Ведущий программы Евгений Попов напомнил Францу Клинцевичу, что у Сороса «своих денег достаточно». Однако сенатор ему возразил.

«Когда говорят о Трампе как об олигархе и человеке очень богатом, ясно, что он действительно сам заработал. А что касается Сороса, то ему государство дало возможность эти деньги заработать, чтобы он ими правильно оперировал, проводя «оранжевые революции»», — уверен Клинцевич.

Он также отметил, что в отличие от американских лидеров, российский президент занимается внутренними проблемами, а не лезет в чужие дела.