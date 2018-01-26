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Экономика
«Хотим, как Германия»: президент Польши в Давосе попросил у России газа на новых условиях
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    «Хотим, как Германия»: президент Польши в Давосе попросил у России газа на новых условиях

    16:52  26 Января 2018  /обновлено: 16:52  26 Января 2018
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    «Хотим, как Германия»: президент Польши в Давосе попросил у России газа на новых условиях

    Давос, 26 января. Президент Польши Анджей Дуда выразил удивление в связи с тем фактом, что Варшава платит за российский газ больше, чем Берлин, и отметил, что хотел бы, чтобы условия были одинаковыми. 

    Об этом польский лидер рассказал, принимая участие в сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

    «Мы не против российского газа. Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия... Почему мы платим за газ больше, чем Германия?» — цитирует РИА Новости Дуду.

    Отметим, польская государственная нефтегазовая компания PGNiG импортирует российский газ в соответствии с долгосрочным контрактом, заключенным Москвой и Варшавой. Поставщиком большой части голубого топлива, экспортируемого в Польшу, выступает компания «Газпром». Контракт польской стороны и российской энергетической корпорации действует до 2022 года.    

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    Автор: Федор Веснин
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