«Хотим, как Германия»: президент Польши в Давосе попросил у России газа на новых условиях

Давос, 26 января. Президент Польши Анджей Дуда выразил удивление в связи с тем фактом, что Варшава платит за российский газ больше, чем Берлин, и отметил, что хотел бы, чтобы условия были одинаковыми.

Об этом польский лидер рассказал, принимая участие в сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы не против российского газа. Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия... Почему мы платим за газ больше, чем Германия?» — цитирует РИА Новости Дуду.

Отметим, польская государственная нефтегазовая компания PGNiG импортирует российский газ в соответствии с долгосрочным контрактом, заключенным Москвой и Варшавой. Поставщиком большой части голубого топлива, экспортируемого в Польшу, выступает компания «Газпром». Контракт польской стороны и российской энергетической корпорации действует до 2022 года.