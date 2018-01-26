Аналитик назвал пять «патологий» американского общества, грозящих крахом США

У американского общества есть пять основных проблем, или «социальных патологий», которые в конечном счете грозят крахом США. Это стрельба в школах, эпидемия опиоидов, бедность пенсионеров, равнодушие к чужим проблемам и хищническое отношение к людям, считает известный американский аналитик. Впрочем, отмечает он, многими эти проблемы не воспринимаются всерьез.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи директора рекламного холдинга Havas Media Labs и автора книги «Betterness: Экономика для людей» Умара Хака — Why We’re Underestimating American Collapse (Почему мы недооцениваем угрозу краха Америки), опубликованной порталом Eudaimonia.

Прочитав одно из моих последних эссе, вы могли сказать: «Умар! Не волнуйся! Все будет хорошо! Наши дела не так уж и плохи». В ответ я бы взглянул на вас и вежливо сказал: «Честно говоря, мы даже близко не воспринимаем угрозу краха Америки с достаточной серьезностью».

Если внимательно взглянуть на ситуацию, можно заметить, с какой скоростью в нашем обществе растет количество социальных патологий. Это немалый повод для беспокойства, ведь многие из них не просто странные или причудливые, они по-настоящему опасные. Некоторые из них настолько странные, что я не сталкивался с ними нигде, кроме как в книгах, написанных Диккенсом и Оруэлом. Количество индикаторов процесса разрушения нашего общества поражает.

Позвольте привести хотя бы пять примеров того, что я называю «социальными патологиями», или признаками коллапса — это странные и действительно ужасающие болезни общества, которые не встретишь нигде, кроме как в США.

Итак, за последние 23 дня в Америке было зафиксировано 11 случаев стрельбы в школах. Если сама эта цифра вас не ужасает, позвольте добавить небольшое сравнение. За последние 23 дня в Америке было зафиксировано 11 случаев стрельбы в школах, что больше, чем где-либо в мире, даже в Афганистане или Ираке. Фактически, регулярные инциденты стрельбы в школах являются уникальной особенностью американского краха — такое не происходит ни в одной другой стране, и это действительно поразительная и ужасающая черта нашего общества.

Почему американские дети убивают друг друга? Почему общество не может остановить это? Вероятно, потому, что эти дети не считают свою жизнь и жизнь своих сверстников чем-то ценным, а старшие решили, что детям не стоит объяснять, что человеческая жизнь чего-то стоит. Но погодите, чем тогда заняты дети, которые не расстреливают своих сверстников? Многие из них заняты тихими самоубийствами.

Кроме того, существует и «опиоидная эпидемия», или, проще говоря, проблема злоупотребления сильнодействующими лекарственными препаратами. Уж слишком часто мы используем эту фразу, слишком часто на телевидении поднимается эта тема. Вот что действительно интересно. Во многих странах мира — почти во всех странах Азии и Африки — можно без проблем купить любые опиоиды в ближайшей аптеке, и с вас даже не потребуют рецепт.

Казалось бы, такое положение вещей должно непременно привести к злоупотреблению лекарствами, и «опиоидная эпидемия» должна стать глобальным явлением. Однако мы не наблюдаем ее нигде, кроме Америки — и эти сильнодействующие лекарства существенно сокращают продолжительность жизни американцев. «Опиоидная эпидемия» в Америке в основном выражается массовым «самолечением» самыми тяжелыми и опасными лекарственными средствами. Люди просто сами себе назначают сильнодействующие лекарственные препараты, которые, кроме того, вызывают зависимость.

Почему наши люди злоупотребляют опиоидами в массовом порядке, в отличие от людей других стран мира? Они, должно быть, проживают действительно ужасные, полные отчаяния и стресса жизни и им приходится самостоятельно лечить свою депрессию. Но что же толкает их на такие поступки?

Рассмотрим еще один пример: «кочевые пенсионеры». Они живут в своих машинах. Они путешествуют с места на место, сезон за сезоном в надежде получить любую низкооплачиваемую работу.

Вы можете возразить мне: «Бедные люди всегда искали сезонную работу!» Но это не совсем так. Причина такого поведения — абсолютное бессилие и унижение. Ни в одной другой стране я не вижу пенсионеров, которые вынуждены экономить, чтобы, живя в своих машинах, найти достаточно денег на еду. Нищие пожилые люди в других странах, по крайней мере, живут со своими семьями, обмениваются ресурсами с родственниками и заботятся друг о друге, имеют хоть какую-то поддержку со стороны государства.

Это еще одна патология коллапса, которая является уникальной чертой Америки — люди просто не имеют возможности дожить свою жизнь до конца с достоинством. Экстремальный капитализм настолько разрушил американское общество, что возможность иметь хоть какое-то социальное обеспечение стала для многих недоступной роскошью.

Вот еще один интересный факт: костариканцы теперь имеют более высокую продолжительность жизни, чем американцы, потому что у них есть хорошая система здравоохранения. Об этом стоит задуматься.

Другая замеченная мной патология: американцы, похоже, не против наблюдать, как их сограждане умирают из-за вышеперечисленных проблем. Либо они просто не кажутся слишком обеспокоенными или даже тронутыми перечисленными патологиями: их дети убивают друг друга, их социальные связи рушатся, они бессильны и лишены достоинства и им приходится глотать сильнодействующие лекарственные препараты, чтобы дальше закрывать глаза на все это.

Поэтому последняя замеченная мной патология — это хищное общество. Хищное общество не просто означает, что олигархи разрывают других людей в финансовом отношении. Это означает, что люди кивают, улыбаются и занимаются своими повседневными делами, когда их соседи, друзья и коллеги попадают в неприятности или погибают. Хищник в американском обществе — это нормальное явление, а в остальном мире это будет восприниматься, как что-то постыдное.

Американский коллапс — гораздо более серьезная угроза, чем мы думаем. Мы недооцениваем его масштабы, а американские элиты делают все возможное, чтобы люди оставались слепы.