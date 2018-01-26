Дмитрий Певцов: Нам повезло, что к власти пришел профессионал

Москва, 26 января. Народный артист России, лауреат премии Европейской киноакадемии «Феликс» («Европейский Оскар»), актер легендарного «Ленкома» Дмитрий Певцов называет себя абсолютно ярым «путинистом» и человеком театра. При этом считает, что прогресс кинематографа в последние годы гораздо ярче и заметнее, чем в театре. О том, почему нужно идти на выборы, Дмитрий Певцов рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

— Как вы относитесь к призывам бойкотировать выборы, и если отрицательно – почему вы считаете необходимым проголосовать 18 марта 2018 года?

— Бойкотировать выборы совершенно бессмысленно. Люди, которые недовольны существующим положением вещей, должны отвечать за это. Сделать они это могут только одним образом – проголосовав. И потом спрашивать с того, за кого они проголосуют. Вот и все.

— А вы сами уже определились со своим выбором?

— Да. Ни для кого не секрет, что я за то, что делает Владимир Владимирович Путин. Буду голосовать за него. И считаю, что нам очень повезло, что за последние сто лет пришел к власти человек, который является профессионалом и который занимается работой честно.

— Вы можете сравнить сейчас развитие театра и кинематографа. Если есть прогресс и где он заметнее?

— Меня касается, в основном, театр. А у кинематографа, надо сказать, прогресс в сторону появления отечественных хороших фильмов. Они являются высокопрофессиональными, очень качественными и при этом они несут добро, либо веру в патриотизм. Что очень серьезно, для меня по крайней мере. Это серьезные сдвиги за последние годы в кино. Что касается театра – довольно узкая сфера. Не думаю, что какие-то есть изменения, как в кино, и их можно отметить.

— Ну в вашем театре на протяжении десятилетий аншлаг, и даже 90-е не особо вас коснулись.

— Ну да. Театры не то чтобы для избранных, но они живут своей жизнью. Люди идут по-разному на разные спектакли, но театр жив, слава Богу, как институт культуры.

Напомним, выборы президента в России состоятся 18 марта. Предвыборная кампания стартовала в декабре 2017 года. Действующий президент России Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца. 22 января ЦИК принял решение о регистрации 154 доверенных лиц Путина, среди них артисты Юрий Башмет и Сергей Безруков, режиссеры Федор Бондарчук и Никита Михалков, театральный деятель Эдуард Бояков, актеры Василий Лановой, Михаил Боярский и многие другие.