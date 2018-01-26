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Политика
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Украина
После критики в адрес «опасных» Цоя и Высоцкого украинцы посоветовали Вятровичу отдых в больнице
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    После критики в адрес «опасных» Цоя и Высоцкого украинцы посоветовали Вятровичу отдых в больнице

    20:00  26 Января 2018
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    Украинцы посоветовали Вятровичу отдых в больнице за критику «опасных» Цоя и Высоцкого

    Киев, 26 января. Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович поделился на своей странице в Facebook размышлениями о том, что музыканты Владимир Высоцкий и Виктор Цой могут быть «опасны в руках Кремля». Украинцы глубоко возмущены этой записью чиновника.

    Жители Украины оставили десятки возмущенных комментариев под постом Вятровича в Facebook с заголовком «И снова о «прочь от Москвы». 

    «Не все щупальца «русского мира» такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь, — пишет директор института в социальной сети. — Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. «Ирония судьбы», «Восьмое марта», Булгаков, Пугачева, и даже Высоцкий и Цой в руках Кремля — эффективные инструменты, напоминание о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм сводит храм своего величия».

    Пост с критикой советских фильмов и артистов вызвал неоднозначную реакцию украинцев. Многие не понимают, в чем провинились Высоцкий, Цой и Пугачева. Пользователь Андрей Андреев даже предложил в таком случае запретить других известных деятелей искусств — Чайковского, Пушкина и Васнецова.

    Украинцы посоветовали Вятровичу отдых в больнице за критику «опасных» Цоя и Высоцкого

    Украинцы посоветовали Вятровичу отдых в больнице за критику «опасных» Цоя и Высоцкого

    «Надо что-то с этим делать, господин Вятрович! Настоящая Украина — это другое, умнее, толерантнее и достойнее! Не засоряйте украинское пространство», — написал один из украинских пользователей Facebook. 

    Постом Вятровича уже поделились более 100 человек. Некоторые сделали репост записи, добавив возмущенные комментарии. Чаще всего в своих ответах директору института украинцы предлагали Вятровичу отдохнуть и полечиться.

    Украинцы посоветовали Вятровичу отдых в больнице за критику «опасных» Цоя и Высоцкого

    «Господин Вятрович, вы видимо очень много работаете? Мне кажется, что небольшой отдых в больнице пошел бы вам на пользу!» — написал Тарас Дмитренко.

    Украинцы посоветовали Вятровичу отдых в больнице за критику «опасных» Цоя и Высоцкого

    Также некоторые пользователи Сети предлагали просто не обращать внимания на подобные провокации.

    «Все люди братья! А вы слушаете этих глупых бездарей!» — написал Вадим Рощин. 

    Украинцы посоветовали Вятровичу отдых в больнице за критику «опасных» Цоя и Высоцкого

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #цой #соцсети #высоцкий #вятрович #ирония судьбы #институт национальной памяти
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