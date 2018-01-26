Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Африне и подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии

Москва, 26 января. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ обсудил подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии и ситуацию в Африне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На совещании обсуждалась завершающая стадия подготовки к Конгрессу нацдиалога в Сочи», — сказал Песков.

Кроме того, как уточнил представитель Кремля, речь шла о ситуации в Африне.

«В этом контексте президент проинформировал участников совещания об обсуждении этой темы несколько дней назад в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — добавил он.

Напомним, сегодня Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения операции «Оливковая ветвь» в Сирии до Манбиджа и далее до границы с Ираком. Он также добавил, что операция продлится до тех пор, пока в Сирии не будет уничтожен последний террорист.

Военная операция Турции началась из-за провокационных заявлений США о намерении создать на границе Сирии и Турции силы безопасности.