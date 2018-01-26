18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Екатеринбургский театр покажет в Великом Новгороде оперу про Ганди на санскрите
Россия
Путин — самый сильный политический лидер в мире, считает Вячеслав Манучаров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин — самый сильный политический лидер в мире, считает Вячеслав Манучаров

    17:08  26 Января 2018  /обновлено: 17:08  26 Января 2018
    189

    Путин — самый сильный политический лидер в мире — Вячеслав Манучаров

    Актер театра, кино и телеведущий Вячеслав Манучаров, который присоединился к команде Putin Team, члены которой активно поддерживают курс действующего президента Владимира Путина, рассказал, почему ратует за то, чтобы национальный лидер был переизбран на новый срок на выборах-2018.

    По словам актера, на мировой политической арене Владимиру Путину нет равных.

    «Я считаю, что Владимир Путин — самый сильный политический лидер не только в России, но и во всем мире, он — человек с мировым авторитетом. Владимир Путин не только словом, но и своими поступками доказал, что он сильный, умный и мудрый человек. Он понимает, как вести вперед такую огромную страну, как Россия. Поэтому очевидно, что на сегодняшний день альтернативного кандидата на пост главы государства нет», — подытожил Вячеслав Манучаров.

    Напомним, Владимир Путин участвует в выборах президента в качестве самовыдвиженца впервые за всю историю современной России. Несмотря на это, значительное число парламентских и непарламентских партий приняли решение поддержать Путина на выборах, кроме того, выдвинуть российского лидера изъявило беспрецедентное количество общественных организаций.

    Путин — самый сильный политический лидер в мире — Вячеслав Манучаров

    Сторонникам главы государства удалось собрать более полутора миллионов подписей в его поддержку, хотя, согласно действующему российскому законодательству, самовыдвиженцу необходимо всего 300 тысяч подписей.

    Как отмечают некоторые политики и эксперты, рейтинг Путина на сегодняшний день достиг своего максимума за весь срок его руководства страной. Так, известный политолог Сергей Марков в интервью ФАН объяснил, что россияне любят Владимира Путина, потому что он очень умный, собранный и образованный. При этом Марков обратил внимание, что избиратели Владимира Путина надеются, что президент начнет проводить политику более жесткого регулирования экономики. Марков также напомнил, что власти удалось практически полностью искоренить нищету и бедность в России и поставить на место олигархов.

    Знаменитая певица и доверенное лицо Владимира Путина на выборах Диана Гурцкая заявила, что благодаря гаранту Конституции в стране царят мир и покой. Кроме того, благодаря президенту в России были приняты законы, обеспечивающие социальную поддержку молодых семей.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин представил кандидатуру Зорькина для назначения на должность председателя КС РФ

      18:22 26 Января 2018 88
      Читать
      17:41
      Сегодня

      ФАН публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Кременчуге, где погибли 4 человека
      17:30
      Сегодня

      Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу об украинском долге перед Россией
      16:52
      Сегодня

      «Хотим, как Германия»: президент Польши в Давосе попросил у России газа на новых условиях
      16:31
      Сегодня

      Володин отреагировал на просьбу посла США о встрече с первыми лицами России
      15:59
      Сегодня

      МИД РФ оценил «богатое воображение» Госдепа после критики контрактов с Мьянмой

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7684

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5740

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21459

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40356

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5290
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

      США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

      19:12   26 Января 2018
      203
      Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

      Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

      18:10   26 Января 2018
      651
      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      15:35   26 Января 2018
      689
      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      11:12   26 Января 2018
      1467