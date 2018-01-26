Путин — самый сильный политический лидер в мире, считает Вячеслав Манучаров

Актер театра, кино и телеведущий Вячеслав Манучаров, который присоединился к команде Putin Team, члены которой активно поддерживают курс действующего президента Владимира Путина, рассказал, почему ратует за то, чтобы национальный лидер был переизбран на новый срок на выборах-2018.

По словам актера, на мировой политической арене Владимиру Путину нет равных.

«Я считаю, что Владимир Путин — самый сильный политический лидер не только в России, но и во всем мире, он — человек с мировым авторитетом. Владимир Путин не только словом, но и своими поступками доказал, что он сильный, умный и мудрый человек. Он понимает, как вести вперед такую огромную страну, как Россия. Поэтому очевидно, что на сегодняшний день альтернативного кандидата на пост главы государства нет», — подытожил Вячеслав Манучаров.

Напомним, Владимир Путин участвует в выборах президента в качестве самовыдвиженца впервые за всю историю современной России. Несмотря на это, значительное число парламентских и непарламентских партий приняли решение поддержать Путина на выборах, кроме того, выдвинуть российского лидера изъявило беспрецедентное количество общественных организаций.

Сторонникам главы государства удалось собрать более полутора миллионов подписей в его поддержку, хотя, согласно действующему российскому законодательству, самовыдвиженцу необходимо всего 300 тысяч подписей.

Как отмечают некоторые политики и эксперты, рейтинг Путина на сегодняшний день достиг своего максимума за весь срок его руководства страной. Так, известный политолог Сергей Марков в интервью ФАН объяснил, что россияне любят Владимира Путина, потому что он очень умный, собранный и образованный. При этом Марков обратил внимание, что избиратели Владимира Путина надеются, что президент начнет проводить политику более жесткого регулирования экономики. Марков также напомнил, что власти удалось практически полностью искоренить нищету и бедность в России и поставить на место олигархов.

Знаменитая певица и доверенное лицо Владимира Путина на выборах Диана Гурцкая заявила, что благодаря гаранту Конституции в стране царят мир и покой. Кроме того, благодаря президенту в России были приняты законы, обеспечивающие социальную поддержку молодых семей.