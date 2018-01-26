Фрейндлих словами Чехова объяснила, почему нужно идти на президентские выборы

Москва, 26 января. Известная актриса кино и театра Алиса Фрейндлих заявила, что пропускать выборы президента России ни в коем случае нельзя.

«Я вообще не понимаю этих призывов игнорировать выборы. Если у кого-то другая точка зрения, и он в чем-то не согласен с действующей властью, то пусть пойдет на выборы и проголосует за того кандидата, которого считает достойным», — заявила народная артистка СССР в интервью Nation News, отметив, что не ходить на выборы — это абсурд.

Сравнивая жизнь современной России с 90-ми годами, актриса отметила, что те, кто честно трудится в нашей стране, стали жить лучше. В заключение она процитировала строчки из произведения Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня»:

«Как сказал герой пьесы «Дядя Ваня», отставной профессор Александр Владимирович Серебряков: «Надо, господа, дело делать!» И тогда все будет», — пояснила Фрейндлих.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий лидер Владимир Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец.