Володин отреагировал на просьбу посла США о встрече с первыми лицами России

Москва, 26 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что с учетом антироссийских санкций видит двойные стандарты в запросе американского посла в России Джона Хантсмана на встречу с ним.

Дипмиссия США в России опубликовала в Twitter сообщение о том, что посол Джон Хантсман рассчитывает на встречу с главой правительства Дмитрием Медведевым, спикерами Совфеда и Госдумы, а также представителями Минобороны. Эту инициативу прокомментировал Вячеслав Володин, подчеркнув, что США демонстрируют непоследовательную политику, запросив встречу с первыми лицами России.

«Не должно быть двойных стандартов: США признали российских политиков невъездными, на них распространили санкции, а сейчас хотят встречаться с председателями Госдумы и Совета Федерации. Это же двойные стандарты», — сказал спикер нижней палаты парламента.

Володин добавил, что российская сторона выступает за открытые уважительные отношения между двумя государствами.