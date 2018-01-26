Выборы-2018: в ЦИК РФ сообщили, сколько кандидатов в президенты должны сдать подписи до 31 января

Москва, 26 января. Центризбирком до вечера 31 января ждет подписные листы от 12 кандидатов в президенты России. По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, уполномоченные представители всех кандидатов заявили о намерении сдать подписи в начале следующей недели.

«С учетом заявления Екатерины Гордон о том, что она снимает свою кандидатуру с выборов, ЦИК до 18 часов 31 января ожидает подписные листы от 12 кандидатов в президенты Российской Федерации», — сообщил Шевченко, подчеркнув, что в пятницу и в выходные дни никто из кандидатов не заявил о том, что будет сдавать документы.

Он также уточнил, что все этапы сдачи подписных листов и проверки подписей уполномоченным представителям кандидатов разъяснили в ходе сегодняшнего совещания в ЦИК.

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин является кандидатом на выборах президента в марте 2018 года. Его участие в выборах поддержали своими голосами более 1,6 млн россиян. В предвыборном штабе Путина это назвали «воистину всенародной поддержкой».