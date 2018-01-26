Образование и вопросы семьи в рамках указаний Путина обсудили на Рождественских чтениях

Москва, 26 января. В Совете Федерации состоялось пленарное заседание IV Рождественских парламентских встреч в рамках XXIV Рождественских образовательных чтений. Как стало известно, в мероприятии приняли участие председатель областного Собрания Виктор Новожилов, представители регионов, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко, представители Русской православной церкви, других конфессий.

Особое внимание было уделено вопросам формирования нравственных ценностей в молодежной среде, роли системы образования в этом процессе.

Новожилов напомнил, что в мае 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом объявил 2018-2027 годы Десятилетием детства. По его словам, для нашего общества объединяющей идеей должна стать идеология программы по защите детства.

«Сегодня мы ведем разговор о том, как органам власти совместно с общественными организациями, родителями использовать все ресурсы, чтобы дать качественное образование каждому ребенку и воспитать настоящего гражданина своей страны», — сказал он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Рождественские чтения важны для общественной жизни России.