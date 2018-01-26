Марк Захаров о президентских выборах: Никто из кандидатов не может сравниться с Путиным

Москва, 26 января. Народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Марк Захаров снял семь фильмов и шесть из них вошли в золотой фонд кино и разобраны на цитаты в простом народе. В этом году исполняется 45 лет с момента, как он возглавил театр имени Ленинского комсомола и превратил его в легендарный «Ленком».

Марк Анатольевич никогда не скрывал, что поддерживает Путина, и открыто обрадовался, когда президент объявил, что решил переизбираться. О том, почему Захаров считает необходимым идти на выборы, он рассказал в интервью.

— Как вы считаете призывы бойкотировать выборы — они деструктивны?

— Деструктивны. Я не поддерживаю этого. Я считаю это неправильным.

— Почему вы думаете необходимо идти на выборы?

— Потому что надо соблюдать Конституцию. Надо быть развитым государством, где существуют выборы раз в четыре-пять лет. Мы не должны быть каким-то исключением странным. Это соответствует нашей Конституции, и не надо здесь ничего менять.

— Вы сами уже определились со своим выбором?

— Да. Конечно. Я буду голосовать за Владимира Владимировича Путина.

— Но ведь в этом году много кандидатов, почему вы доверяете именно этому?

— Он сейчас превосходит всех остальных, несмотря на все их достоинства по целому ряду параметров. К сожалению, никто из новых кандидатов не может как-то с ним всерьез сравниться, так чтобы мы могли выбирать — он или не он. Пока у нас сложилась такая ситуация.