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Политика
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Марк Захаров о президентских выборах: Никто из кандидатов не может сравниться с Путиным
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    Марк Захаров о президентских выборах: Никто из кандидатов не может сравниться с Путиным

    16:01  26 Января 2018  /обновлено: 16:10  26 Января 2018
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    Марк Захаров о президентских выборах: Никто из кандидатов не может сравниться с Путиным

    Москва, 26 января. Народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Марк Захаров снял семь фильмов и шесть из них вошли в золотой фонд кино и разобраны на цитаты в простом народе. В этом году исполняется 45 лет с момента, как он возглавил театр имени Ленинского комсомола и превратил его в легендарный «Ленком».

    Марк Анатольевич никогда не скрывал, что поддерживает Путина, и открыто обрадовался, когда президент объявил, что решил переизбираться. О том, почему Захаров считает необходимым идти на выборы, он рассказал в интервью.

    — Как вы считаете призывы бойкотировать выборы — они деструктивны?

    — Деструктивны. Я не поддерживаю этого. Я считаю это неправильным. 

    — Почему вы думаете необходимо идти на выборы?

    — Потому что надо соблюдать Конституцию. Надо быть развитым государством, где существуют выборы раз в четыре-пять лет. Мы не должны быть каким-то исключением странным. Это соответствует нашей Конституции, и не надо здесь ничего менять. 

    Марк Захаров о президентских выборах: Никто из кандидатов не может сравниться с Путиным

    — Вы сами уже определились со своим выбором?

    — Да. Конечно. Я буду голосовать за Владимира Владимировича Путина

    — Но ведь в этом году много кандидатов, почему вы доверяете именно этому?

    — Он сейчас превосходит всех остальных, несмотря на все их достоинства по целому ряду параметров. К сожалению, никто из новых кандидатов не может как-то с ним всерьез сравниться, так чтобы мы могли выбирать — он или не он. Пока у нас сложилась такая ситуация.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
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    #путин #захаров #выборы-2018
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