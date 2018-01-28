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Сирия: 32 отремонтированные школы Дейр-эз-Зора принимают новых учеников
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    Сирия: 32 отремонтированные школы Дейр-эз-Зора принимают новых учеников

    16:00  28 Января 2018
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    Сирия: 32 отремонтированные школы Дейр-эз-Зора принимают новых учеников

    Дейр-эз-Зор, 26 января. Департамент образования открыл 32 новые школы в столице провинции Дейр-эз-Зор и ее пригороде, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    После возвращения жителей Дейр-эз-Зора и Айяша в свои дома, местные власти начали масштабный процесс восстановления инфраструктуры в населенных пунктах для скорейшей нормализации жизни мирных граждан. Министерство образование республики было очень озабочено состоянием учебных заведений, в которых дети проходили обучение во время оккупации провинции террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). Многие из школ террористы начали использовать как штабы и укрытия, а некоторые были разрушены.

    Сирия: 32 отремонтированные школы Дейр-эз-Зора принимают новых учеников

    После того, как город был освобожден от террористов, а территория зачищена саперами от взрывных устройств, правительство приняло решение в кратчайшие сроки восстановить и школы, потому что подрастающее поколение должно получить образование.

    На эксклюзивных кадрах ФАН можно увидеть классы, где будут учиться старшеклассники. Ученики проходят анкетирование. Также корреспондент ФАН побывал и у учеников младшего возраста — начальных классов. В помещения, где дети будут постигать азы наук, пока еще не завезли всю мебель, однако местные власти пообещали в кратчайшее время решить эту проблему.

    Сирия: 32 отремонтированные школы Дейр-эз-Зора принимают новых учеников

    Ранее сирийское информагентство SANA сообщало о восстановлении нескольких школ в Дейр-эз-Зоре и городе Даръа, которые скоро откроют свои двери для учеников. Кроме того, сообщалось, что ежедневно в Дейр-эз-Зор возвращаются десятки семей.

    Образовательные учреждения — не единственные объекты, которые удалось отремонтировать за несколько последних недель. В районе Джармая провинции Дамаск в жилом квартале Дахият Аль-Фордос при поддержке министерства внутренней торговли и защиты прав потребителей САР открылся завод по производству хлеба, а председатель Совета министров САР Имад Хамис проинспектировал ход восстановительных дорожных работ на северном въезде в Дамаск.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #дамаск #игил #дейр-эз-зор #дейр эз-зор #даръа #сар #хамис
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