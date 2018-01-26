Выборы-2018: регионам посоветовали проводить референдумы в день голосования

Москва, 26 января. Общественная палата России посоветовала регионам проводить референдумы в день президентских выборов.

Таким образом, можно сэкономить средства местных бюджетов, поскольку отдельная организация опросов — затратное мероприятие, рассказал замруководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

«Мы понимаем, что президентские выборы пользуются наибольшей популярностью, будет очень большое количество людей, и конечно, не воспользоваться этой возможностью, чтобы провести еще и опрос граждан, было бы просто неправильно», — отметил он.

Григорьев подчеркнул, что подобная практика широко используется в Швейцарии, Франции, США и других западных странах.

Напомним, что выборы состоятся в марте этого года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о намерении баллотироваться на выборах. Он уже собрал необходимое число подписей для регистрации в качестве самовыдвиженца.

Владимир Путин. Биография