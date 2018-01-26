МИД РФ оценил «богатое воображение» Госдепа после критики контрактов с Мьянмой
Москва, 26 января. Увидеть угрозы в договоре России и Мьянмы о военно-техническом сотрудничестве могут только люди с «очень «богатым» воображением», заявили в министерстве иностранных дел России.
В МИД РФ отреагировали на критику Госдепаратмента США в адрес российско-мьянманского военно-технического сотрудничества. В ведомстве напомнили, что Россия принимает активное участие в нормализации ситуации в Мьянме, уважает суверенитет страны и выступает за невмешательство во внутренние дела этого государства.
Российские дипломаты напомнили, что сотрудничество в военно-технической сфере является легитимной составляющей межгосударственных отношений, если оно не противоречит решениям Совбеза ООН. При этом в МИД РФ оценили «воображение» американских коллег.
«Поставки Мьянме российской продукции военного назначения подчинены цели укрепления обороноспособности этой страны, — обратили внимание в министерстве иностранных дел России. — Увидеть связь между данной задачей и угрозой «еще больших страданий» мирного населения могут только имеющие очень «богатое» воображение коллеги из Госдепартамента».