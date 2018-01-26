МИД РФ оценил «богатое воображение» Госдепа после критики контрактов с Мьянмой

Москва, 26 января. Увидеть угрозы в договоре России и Мьянмы о военно-техническом сотрудничестве могут только люди с «очень «богатым» воображением», заявили в министерстве иностранных дел России.

В МИД РФ отреагировали на критику Госдепаратмента США в адрес российско-мьянманского военно-технического сотрудничества. В ведомстве напомнили, что Россия принимает активное участие в нормализации ситуации в Мьянме, уважает суверенитет страны и выступает за невмешательство во внутренние дела этого государства.

Российские дипломаты напомнили, что сотрудничество в военно-технической сфере является легитимной составляющей межгосударственных отношений, если оно не противоречит решениям Совбеза ООН. При этом в МИД РФ оценили «воображение» американских коллег.