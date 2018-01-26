Выборы президента: в СПЧ предложили создать горячие линии для наблюдателей

Москва, 26 января. В президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили организовать горячие линии для наблюдателей за выборами, а также общественные пресс-центры, которые смогут оказать юридическую помощь.

Член СПЧ Александр Брод считает необходимым оказание юридической помощи для наблюдателей на голосовании во время президентских выборов. По его словам, даже прошедшие инструктаж сотрудники, но не имеющие опыта, могут сомневаться в оценке тех или иных действий.

Правозащитник отметил, что в этих целях стоит организовать пресс-центры и горячие линии. В свою очередь представитель Общественной палаты России Максим Григорьев заметил, что подобные контактные центры работают на базе ОП.

Напомним, что выборы намечены на 18 марта 2018 года. В предвыборной гонке в качестве самовыдвиженца участвует президент Владимир Путин. В его пользу было собрано свыше 1,6 млн подписей россиян.