Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

Москва, 26 января. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 мая. Об этом в пятницу заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По его словам, ввиду большой социальной значимости законопроект, вероятнее всего, будет рассмотрен в кратчайшие сроки.

«Учитывая, что это закон очень важный и требует рассмотрения как можно быстрее. Наши граждане ждут этого решения», — отметил Володин.

Согласно данным Ростата, размер прожиточного минимума в России в четвертом квартале 2017 года был установлен в размере 10 тыс. 328 рублей. При этом минимальный размер оплаты труда с 1 июля прошлого года составляет 7 тыс. 800 рублей.

Первоначально предполагалось, что решении о поднятии МРОТ до прожиточного минимума произойдет 1 января 2019 года, однако позже президент РФ Владимир Путин заявил, что этот срок будет передвинут на 1 мая 2018 года.

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