18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Гильмутдинов: Поддержка Путиным исламского образования является большим вкладом в единство России
Экономика
Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

    15:35  26 Января 2018  /обновлено: 15:35  26 Января 2018
    312

    Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

    Москва, 26 января. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 мая. Об этом в пятницу заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

    По его словам, ввиду большой социальной значимости законопроект, вероятнее всего, будет рассмотрен в кратчайшие сроки.

    «Учитывая, что это закон очень важный и требует рассмотрения как можно быстрее. Наши граждане ждут этого решения», — отметил Володин.

    Согласно данным Ростата, размер прожиточного минимума в России в четвертом квартале 2017 года был установлен в размере 10 тыс. 328 рублей. При этом минимальный размер оплаты труда с 1 июля прошлого года составляет 7 тыс. 800 рублей.

    Первоначально предполагалось, что решении о поднятии МРОТ до прожиточного минимума произойдет 1 января 2019 года, однако позже президент РФ Владимир Путин заявил, что этот срок будет передвинут на 1 мая 2018 года.

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #прожиточный минимум #мрот #законопроект
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      ФАН публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Кременчуге, где погибли 4 человека

      17:41 26 Января 2018 35
      Читать
      17:30
      Сегодня

      Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу об украинском долге перед Россией
      16:52
      Сегодня

      «Хотим, как Германия»: президент Польши в Давосе попросил у России газа на новых условиях
      16:31
      Сегодня

      Володин отреагировал на просьбу посла США о встрече с первыми лицами России
      15:59
      Сегодня

      МИД РФ оценил «богатое воображение» Госдепа после критики контрактов с Мьянмой
      15:55
      Сегодня

      Как Грудинин выжил в 90-е: олигарх от коммунистов и «ореховская ОПГ»

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7631

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5714

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21430

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40310

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5255
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      15:35   26 Января 2018
      312
      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      11:12   26 Января 2018
      1243
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть пятая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть пятая

      10:10   26 Января 2018
      3658
      Резолюция России ляжет в основу работы специальной миссии ООН в Донбассе

      Резолюция России ляжет в основу работы специальной миссии ООН в Донбассе

      6:57   26 Января 2018
      3775