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Политика
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Выборы 2018
Выборы-2018: Памфилова объяснила изъятие бюллетеней КПРФ
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    Выборы-2018: Памфилова объяснила изъятие бюллетеней КПРФ

    15:48  26 Января 2018  /обновлено: 15:48  26 Января 2018
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    Выборы-2018: Памфилова объяснила изъятие бюллетеней КПРФ

    Москва, 26 января. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова прокомментировала изъятие информационных бюллетеней КПРФ «Правда», признанного незаконной агитацией кандидата в президенты РФ Павла Грудинина.

    Памфилова заявила, что настоятельно рекомендовала лидеру КПРФ Геннадию Зюганову устранить все допустимые нарушения.

    «Когда до меня дошла эта информация, еще до ареста тиража, я специально лично позвонила Геннадию Андреевичу Зюганову и попросила его: посмотрите, пожалуйста, что-то там ваша юридическая служба не дорабатывает, чтобы не было этой ситуации», — заявила глава ЦИК в ходе заседания в пятницу, 26 января.

    По ее словам, ведомство не хотело обострять ситуацию. Именно по этой причине Памфилова порекомендовала сделать все необходимое, чтобы не давать повода для принятия решения об изъятии.

    Напомним, что ЦИК вынес предупреждение КПРФ в связи с распространением в ряде регионов информационного бюллетеня «Правда». По оценке ведомства, общий тираж бюллетеня составил 5 млн экземпляров.

    Главный основанием для запрета распространения материала стало то, что он был оплачен из избирательного фонда кандидата. Памфилова добавила, что у ЦИК не было претензий к содержанию бюллетеня КПРФ. 

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #кпрф #выборы-2018 #грудинин
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