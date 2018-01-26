Ливанов о президентских выборах в России: Путин вывел нашу страну в мировые лидеры



Санкт-Петербург, 26 января. Киноактер, режиссер кино и мультипликации, сценарист, писатель, народный артист России Василий Ливанов считает, что выборы определяют жизнь страны, поэтому бойкотировать их нельзя и глупо.

Актер, известный всему миру как Шерлок Холмс, а детям СССР и России еще и голосом Карлсона и крокодила Гены, снявшийся в более чем тридцати кинокартинах и озвучивший более шестидесяти мультфильмов, не скрывает своего выбора: 18 марта он проголосует за Владимира Путина, а почему, и чего он ждет от его конкурентов, артист рассказал в интервью ФАН.

- Многие оппозиционеры призывают в этом году бойкотировать выборы, как вы к этому относитесь?

- А кто эти многие? Многие доказали, что собрано более 1,5 миллионов подписей за Владимира Владимировича Путина. Вот это и есть многие. А на выборы надо всегда ходить, это очень важно, это определяет жизнь страны. Я считаю, что у нас никакой альтернативы нет. Есть президент, который, слава Богу, вывел нашу страну в мировые лидеры. И нужно голосовать, и голосовать за Владимира Владимировича Путина.

- Неужели на этих выборах у него нет конкурентов, ведь в этом году зарегистрировано достаточно много кандидатов?

- Все эти кандидаты рядом с Путиным выглядят несерьезно. А некоторые просто комично с их программами. Я уже не говорю о таком комическом явлении, как Собчак.

- За последние пять вы заметили какие-то положительные сдвиги именно в вашей области, в сфере культуры?

- Безусловно. Одно то, что на последнем собрании деятелей культуры с президентом, Владимир Владимирович сказал, чтобы давали свои предложения, потому что нужно принимать законы о культуре. Это очень правильно. Я хочу, чтобы страна развивалась в том направлении, в котором она сейчас развивается. В свое время поэт Некрасов сказал: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин является кандидатом на выборах президента в марте 2018 года. На выборы он идет как самовыдвиженец.

Его участие в выборах поддержали своими голосами более 1,6 млн россиян. В предвыборном штабе Путина это назвали «воистину всенародной поддержкой».

Владимир Путин. Биография.