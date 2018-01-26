Оппозиция Сирии направит на конгресс в Сочи 60 человек от движения Qamh

Москва, 26 января. Сирийское оппозиционное движение Qamh направит на конгресс нацдиалога САР в Сочи 60 человек. Об этом в четверг заявил глава движения Хайсам Манаа.

«Национальный демократический конгресс и движение Qamh во главе с Хайсамом Манаа получили приглашение на конгресс в Сочи, затем пришло приглашение предлагаемой нами делегации. В делегации более 60 человек», — отметил он.

Манаа подчеркнул, что Qamh выступает против любых попыток иностранных государств вмешаться во внутренние дела Сирии. Так он прокомментировал турецкую военную операцию против курдов в сирийском Африне, передает РИА Новости.

Напомним, что конгресс нацдиалога Сирии состоится в Сочи 29-30 января. Инициатором проведения мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер выразил надежду на то, что конгресс поможет ускорить процесс урегулирования сирийского вооруженного конфликта.

Владимир Путин. Биография