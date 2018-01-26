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Сирия сегодня: в Африне погибло около 300 турецких солдат, боевики используют европейскую аппаратуру РЭБ
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    Сирия сегодня: в Африне погибло около 300 турецких солдат, боевики используют европейскую аппаратуру РЭБ

    16:25  26 Января 2018
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    Армия Турции в сирийском районе Африн

    Сирия, 26 января. В SDF заявляют о гибели 300 турецких военнослужащих в сирийском Африне. Армия САР обнаружила у боевиков европейские системы РЭБ. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    300 погибших

    Курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщают об уничтожении более 300 военнослужащих армии Турции в сирийском районе Африн.

    Генеральный штаб вооруженных сил Турции 20 января объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против формирований сирийских курдов в районе Африн. На пару с Турцией в операции участвуют боевики «Сирийской свободной армии».

    Сирия сегодня: в Африне погибло около 300 турецких солдат, боевики используют европейскую аппаратуру РЭБ

    «У нас 43 жертвы среди наших бойцов, в том числе восемь женщин из YPJ (женских сил самообороны). 134 раненых мирных жителя и 59 погибших мирных жителей. Турецкая агрессия привела к… гибели 308 членов различных наступающих войск, среди них четыре офицера и генерала», — значится в заявлении SDF.

    Как отмечают сирийские курды, с 20 числа турецкая авиация совершила 191 вылет во время которого сбросила на позиции SDF порядка 700 снарядов. Кроме того, за время операции произошло 136 боевых столкновений между SDF и наступающими силами ВС Терции.

    Европа поставляет боевикам системы РЭБ

    Военнослужащие правительственной армии Сирии обнаружили у террористов, уничтоженных в Эт-Танфе современную аппаратуру радиоэлектронной борьбы европейского производства. В частности речь идет о базовой радиостанции и устройствах для постановки помех, значится в заявлении Российского центра по примирению враждующих сторон.

    Ранее стало известно, что бойцы армии САР наткнулись на автомобильную колонну боевиков. Джипы были оснащены тяжелыми пулеметами. Во время непродолжительной перестрелки армии Дамаска удалось уничтожить две машины, третья скрылась. Пятеро террористов были уничтожены.

    Сирия сегодня: в Африне погибло около 300 турецких солдат, боевики используют европейскую аппаратуру РЭБ

    Кроме европейской техники, в автомобилях обнаружили множество боеприпасов к стрелковому оружию и литературу экстремистского толка. Также в машинах нашли флаги и эмблемы группировки «Бригада мученика Ахмада Аль-Абду», боевики которой проходят подготовку в тренировочном лагере у Эт-Танфа под руководством инструкторов Сил специальных операций США.

    США и Франция срывают урегулирование в САР

    Власти США и Франции пытаются сорвать политическое урегулирование в Сирийской арабской республике. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.

    «В региональных проблемах в целом возвращение к химической теме является опасной тенденцией. Они (США и Франция — прим. ред.) пытаются создать препятствия на пути к политическому урегулированию, используя эту тему — обвиняя сирийские власти, а в этот раз добавили еще, что считают Россию напрямую ответственной за химатаки», — подчеркнул он.

    Сирия сегодня: в Африне погибло около 300 турецких солдат, боевики используют европейскую аппаратуру РЭБ

    При этом дипломат добавил, что в связи с заявлениями стран Запада, Российская Федерация продолжит настаивать на тщательном расследовании с «твердым фундаментом» и согласно международным стандартам.

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #алеппо #дамаск #москва #вкс рф #курды #саа
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