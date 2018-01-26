Путин оценил вклад фестиваля «Первозданная Россия» в развитие экокультуры

Москва, 26 января. Президент РФ Владимир Путин назвал общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» уникальным и высоко оценил вклад мероприятия в развитие экологической культуры в стране.

Об этом говорится в обращении главы государства, направленном гостям и участникам фестиваля по случаю его открытия.

Путин отметил, что за пять лет существования форум «Первозданная Россия» стал «заметным, во многом уникальным событием в культурной и общественной жизни» страны и объединил вокруг себя творческих и талантливых людей – фотографов, режиссеров, путешественников.

Глава государства добавил, что на фестивале представлены высоко профессиональные работы, которые отличаются глубиной и оригинальностью.

«Но главное, они выполняют важную просветительскую миссию – воспитывают экологическую культуру, учат бережному, ответственному отношению к окружающей среде», — подчеркнул Путин.

В заключение президент пожелал фестивалю «Первозданная Россия» развития, а его участникам успехов.

Фестиваль «Первозданная Россия» открылся в пятницу в Центральном доме художника в Москве. На нем представлены работы лучших фотожурналистов России. Кадры посвящены уникальным уголкам страны, их животному и растительному миру.

Владимир Путин. Биография.