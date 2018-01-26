Посол США в РФ высоко оценил совместную работу Москвы и Вашингтона по Сирии

Москва, 26 января. Вашингтон и Москва пытаются уменьшить разногласия по Сирии, совместная работа по этому процессу идет хорошо. Таким мнением поделился американский посол в России Джон Хантсман.

Он отметил, что следующие шаги по взаимодействию России и США предполагают окончание борьбы с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ1.

«В Сирии мы ищем возможности работать с Россией в тех областях, где возможно, чтобы уменьшить разногласия, где это возможно, и знать о тех расхождениях, которые неизбежно имеют место. Мы считаем хорошей ту работу, которая ведется нами в Сирии вместе российскими партнерами», — заявил Хантсман в статье для The Moscow Times.

По словам Хантсмана, завершение гражданского конфликта на территории САР, равно как разгром ИГ, — главные совместные задачи Москвы и Вашингтона на Ближнем Востоке.

Напомним, в конце января в России состоятся важнейшие переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. Конгресс национального диалога САР в Сочи, автором идеи проведения которого является российский лидер Владимир Путин, начнется 29 января. Участие в мероприятии примут представители всех слоев сирийского общества.

Ранее стало известно, что сирийское оппозиционное движение Qamh в Сочи будет представлять делегация из 60 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.