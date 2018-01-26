Кардиохирург Барбараш: Путин поставил цель сделать Россию сильнее

Москва, 26 января. Российский кардиохирург, президент благотворительного фонда «Детское сердце», академик РАМН Леонид Барбараш заявил, что на предстоящих выборах нет кандидатов равных Владимиру Путину.

Барбараш являлся доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в 2012 году и готов вновь выступить в этом качестве в нынешнем году. По его словам, он гордится честью поддерживать человека, который столько сделал для России.

«Если этот пост займет Владимир Путин, он продолжит социальную политику, которая проводилась последние годы. Она в последние годы была приоритетной, и следующие шесть лет необходимо не менять этот статус. Выбранная Путиным основная цель – сделать Россию еще более сильной, чем сейчас. Именно эта линия определяет решение всех остальных вопросов», — сказал Барбараш в интервью изданию «Экономика сегодня».

Он также добавил, что за последние шесть лет была создана мощная база для реформирования медицины, в результате чего система здравоохранения продолжает активно развиваться. Барбараш отметил, что каждый гражданин России обязан прийти на выборы, чтобы отдать свой голос, за того кандидата, программу которого он разделяет, а заявления о том, что посещение выборов – это «бессмысленная затея», являются в корне неверными.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин намерен принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Накануне в избирательном штабе Владимира Путина сообщили, что в рамках предвыборной кампании могут состояться несколько митингов, которые будут приурочены к годовщине победы в Сталинградской битве. При этом в митингах может принять участие и сам президент.