Путин и Нетаньяху обсудят на переговорах в Москве ситуацию в Сирии

Москва, 26 января. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Москве обсудят ближневосточное урегулирование и ситуацию в Сирии.

О повестке встречи российского лидера с израильским политиком сообщили в Кремле.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства намерен встретиться с Нетаньяху, рабочий визит которого в Москву запланирован на 29 января.

Сегодня в пресс-службе администрации президента РФ сообщили, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы наращивания российско-израильского взаимодействия в торгово- экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание будет уделено актуальным темам международной и региональной повестки дня, включая проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии.

Кроме того, в Еврейском музее и центре толерантности Путин и Нетаньяху вместе примут участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, а также годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.