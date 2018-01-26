Сын Хрущева назвал «Смерть Сталина» орудием информационной войны Англии и США

Москва, 26 января. Сын бывшего советского руководителя Никиты Хрущева Сергей Хрущев прокомментировал скандал вокруг британской комедии «Смерть Сталина».

В интервью «Комсомольской правде» Хрущев заявил, что картина «Смерть Сталина» является «составляющей той антироссийской истерии, которая бушует сейчас в США и Англии».

«Показывая советское руководство, как сборище дураков и бандитов, они тем самым проводят параллель с нынешней Россией. Нужно только подставить другие лица и переменить имена», — рассказал Хрущев.

По его словам, это «информационная война США и Англии, к которой подходят более чем серьезно». Хрущев также добавил, что в России не понимают серьезности происходящего.

Напомним, что «Смерть Сталина» является сатирической комедией, рассказывающей о борьбе за власть после смерти советского лидера. В основу картины вошел одноименный графический комикс французских писателей Фабьена Нури и Тьерри Робена.