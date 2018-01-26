Такие вещи кому попало не продаются: эксперт прокомментировал наличие европейской РЭБ у боевиков в Сирии

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) смогли захватить у боевиков радиоэлектронное оборудование, которое было произведено в Европе. Речь идет о радиостанции и устройстве для постановки помех. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что во время регулярного патрулирования 24 января САА обнаружили у подконтрольного американцам района Эт-Танф колонну боевиков их трех джипов. В последовавшем боестолкновении были уничтожены пять террористов.

«В ходе осмотра места уничтожения боевиков сирийскими ополченцами обнаружена современная аппаратура РЭБ европейского производства (устройства для постановки помех и базовая радиостанция), большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена в РФ — Прим. ФАН)», — говорится в сообщении Центра.

Причастность США

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что инцидент в районе Эт-Танфа — это очередной ответ на вопрос: где находится тот самый «рынок», о котором представители США недавно говорили, комментируя появление у террористов техники для совершения атаки дронов. Достаточно посмотреть на страну-производителя.

«Такие вещи обычно просто так кому попало не продаются, продавец знает, кто покупатель. То, что на этом «рынке» представлены и европейские производители — это не новость. Европейцы наряду с американцами и «заливниками» приложили руку к так называемой «арабской весне», в частности, к расшатыванию ситуации в Сирии. Ничего странного, в том, что они причастны и к поставкам оружия боевикам нет. Даже если поставки осуществляются по неким частным каналам, их спецслужбы, как минимум, об этом знают. Показательно, что колонна боевиков была «накрыта» в районе Эт-Танф, где по некоторым данным, американцы готовят «новую оппозиционную армию», — пояснил Дмитрий Родионов.

Причем, заметил эксперт, по данным сирийской стороны, в ближайшее время оттуда планируются вылазки в другие районы Сирии для совершения терактов и диверсий. Как видим, боевиков уже готовят и экипируют.

«Это лишний раз подтверждает, что США не собираются уходить из Сирии, несмотря на то, что достигнута декларируемая ими цель — разгром ИГИЛ. Они, правда, сами не могут пока определиться, достигнута она или нет. То они говорят, что они ИГИЛ победили, то что, в отличие от официального Дамаска, поддерживаемого Россией, они не готовы заявить об освобождении Сирии от ИГИЛ. Вся эта словесная эквилибристика неважна. Важно то, что они взяли уверенный курс на продолжение дестабилизации и последующей дефрагментации Сирии, причем сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, создание новых террористических армий под видом «оппозиции» для борьбы с правительственной армией. Со второй — столкновение лбами курдов с Анкарой с одной стороны и с Дамаском — с другой. Это уже не вызывает сомнения и удивления. Удивление вызывает то, что в процесс, судя по тому, что мы узнали сегодня, активно вовлечены европейские игроки, для которых сирийская война — не где-то там за океаном, а фактически у порога собственного дома, чьи страны продолжают нести издержки от этой войны и ее последствий. Впрочем, бизнес — есть бизнес», — резюмировал Дмитрий Родионов.

Как сообщает «Газета.ru», глава МИД РФ и госсекретарь США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили военные операции на севере САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.