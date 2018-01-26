Гурцкая: Благодаря Путину в стране царит мир и покой

Москва, 26 января. Власть в России за годы президентства Владимира Путина стала по-настоящему социально ориентированной, простые люди чувствуют поддержку и личное отношение, забывая невзгоды 90-х. Таким мнением в интервью Nation News поделилась певица, председатель Комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая.

По словам заслуженной артистки России, она стала доверенным лицом Владимира Путина, потому что при нем Россия добилась больших успехов как во внутренней, так и внешней политике. Гурцкая напомнила, что родилась в Абхазии, училась в Тбилиси, и отлично представляет себе, что такое межнациональный конфликт.

«Огромная заслуга президента России в том, что всего этого не знают наши сограждане, что в стране царят мир и покой», — отметила Гурцкая.

Она подчеркнула, что в годы президентства Владимира Путина Россия действительно развернулась на курс ориентированности на проблемы простых людей, в том числе — малозащищенных слоев населения.

«Достаточно вспомнить недавние решения президента о поддержке материнства и детства. Уже подрастает целое поколение детей, родители которых получили материнский капитал и использовали его во благо нового поколения. Никто уже не вспоминает, что пенсии и зарплаты бюджетников в 90-х задерживались месяцами, наши старики просто находились на грани выживания», — сказала Гурцкая.

По мнению народной артистки России, раньше люди с инвалидностью в России жили «в резервации», однако в последние годы благодаря Путину «произошли колоссальные изменения в жизни всех, кто имеет какие-либо ограничения, но при этом имеет и мечту».

Председатель Комиссии по поддержке семьи, детей и материнства заявила, что не понимает тех, кто призывает не участвовать в выборах. По мнению Гурцкой, «неучастие в выборах — это отказ от реальной возможности влиять на события».

Певица отметила, что призывает всех граждан РФ, кто хочет видеть свою страну уважаемым и сильным государством, обязательно прийти на выборы 18 марта и поддержать кандидатуру действующего президента России Владимира Путина.

Владимир Путин. Биография.